Требуется создание (8–10 страниц) сайта посвящённого ремонту АКПП (автоматических трансмиссий) для иномарок. Сайт можно делать любым удобным для способом: используя готовые движки, шаблоны и т.п. Единственное что необходимо учесть – контент ...
Портфолио для фотографа
Нужно создать сайт для портфолио фотографа.
На гл стр отображать информацию обо мне, мои работы, форму для отправки заявок.
Создать внутри сайта наподобие блога где я смогу писать свои посты.
Выбранный исполнитель
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