Портфолио для фотографа

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен19 заявок245 просмотров

Нужно создать сайт для портфолио фотографа.

На гл стр отображать информацию обо мне, мои работы, форму для отправки заявок.

Создать внутри сайта наподобие блога где я смогу писать свои посты.

10 лет назад
shimnyuk
28 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hosseweb
Алексей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$250
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Советую работать с данной девушкой, отлично составила ТЗ задания, я все выполнил.

Заявки фрилансеров

hosseweb
Алексей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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