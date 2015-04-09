Образец сайта находится по ссылке:grummaster.wix.com/projec... На полях есть наши комментарии. ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЗ Дополнительно краткое пояснение функционала: Это Интернет-магазин на подобии известного "Юлмарта". Продаваться ...
Разработка сайта умеренной сложности на Drupal
Требуется разработка и дальнейшее поддержание сайта в Москве.
Разработка - в офисе, м.Проспект Мира. Поддержание - по ситуации.
1. Сайт рассчитан на 8 языков, включая китайский (разделение по поддиректориям).
2. Словари taxonomy нужно создать на основе имеющихся таблиц.
3. На основе этих словарей нужно создать раскрывающиеся меню, в которых представлены только термины, к которым относится хотя бы 1 нода.
4. Ноды имеют дополнительные поля: внутренний тип и несколько полей специализированного содержимого
(тема с отображением этих полей разработана, ее нужно будет прикрутить).
5. Нужны отдельные разделы, в которых будут отображаться конкретные термины таксономии (не по одному, а группами, которые можно захардкодить).
6. Требуется организация нескольких директорий, не обслуживаемых Drupalом, для размещения там собственного кода
7. Сайт должен выдерживать обновления штатными средствами и не содержать абсолютных ссылок и путей (т.е. должен перемещаться из папки в папку простым копированием).
8. Нужен скрипт, обращающийся к сторонней базе данных и создающий ноды (или изменяющий поле "внутренний тип" у уже имеющихся) в соответствии с содержимым этой базы.
9. Организация подписки на вновь появляющиеся ноды по терминам таксономии.
Заявки фрилансеров
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