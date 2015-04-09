Разработка сайта умеренной сложности на Drupal

Требуется разработка и дальнейшее поддержание сайта в Москве.

Разработка - в офисе, м.Проспект Мира. Поддержание - по ситуации.

1. Сайт рассчитан на 8 языков, включая китайский (разделение по поддиректориям).

2. Словари taxonomy нужно создать на основе имеющихся таблиц.

3. На основе этих словарей нужно создать раскрывающиеся меню, в которых представлены только термины, к которым относится хотя бы 1 нода.

4. Ноды имеют дополнительные поля: внутренний тип и несколько полей специализированного содержимого

(тема с отображением этих полей разработана, ее нужно будет прикрутить).

5. Нужны отдельные разделы, в которых будут отображаться конкретные термины таксономии (не по одному, а группами, которые можно захардкодить).

6. Требуется организация нескольких директорий, не обслуживаемых Drupalом, для размещения там собственного кода

7. Сайт должен выдерживать обновления штатными средствами и не содержать абсолютных ссылок и путей (т.е. должен перемещаться из папки в папку простым копированием).

8. Нужен скрипт, обращающийся к сторонней базе данных и создающий ноды (или изменяющий поле "внутренний тип" у уже имеющихся) в соответствии с содержимым этой базы.

9. Организация подписки на вновь появляющиеся ноды по терминам таксономии.