Требуется создание (8–10 страниц) сайта посвящённого ремонту АКПП (автоматических трансмиссий) для иномарок. Сайт можно делать любым удобным для способом: используя готовые движки, шаблоны и т.п. Единственное что необходимо учесть – контент ...
Сделать интернет-магазин на базу wordpress
Здравствуйте!
Необходимо создать интернет-магазин на базе cms Wordpress + Woocommerce.
Что нужно сделать:
За основу, берем иностранный шаблон интернет-магазина с Woocommerce (его скоро выберу и вам предоставлю), надо будет поставить cms Wordpress, установить на нее этот шаблон, перевести шаблон с английского на русский, настроить по моим пожеланиям (обязательно должен быть личный кабинет, история заказов, корзина, накопительная система скидок для покупателей). Так же необходимо будет сделать парсер товаров и интегрировать его с магазином. Раз в день с сайта донора должны будут загружаться товары и создаваться у меня в магазине, в каждом товаре должны будут загружаться фотографии товара, описание, цена + надбавка к цене (которую я должен буду регулировать из админки). Необходимо чтобы парсер проверял наличие товара (выставлял статус есть в наличии или нет), а так же сортировал товары по нужным рубрикам.
Вот отличный пример магазина, который будет нужен: http://my-style.in.ua/
Можно взять его за основу для расчета стоимости.
В дальнейшем потребуется продвижение. Если занимаетесь продвижением, то указывайте среднюю цену за продвижения сайта.
Обязательно указывайте в проекте, хотя бы примерную цену. Без примерных цен, предложения буду игнорировать.
Работа только по безопасной сделке или с оплатой по факту.
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