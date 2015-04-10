Сделать интернет-магазин на базу wordpress

Здравствуйте!

Необходимо создать интернет-магазин на базе cms Wordpress + Woocommerce.

Что нужно сделать:

За основу, берем иностранный шаблон интернет-магазина с Woocommerce (его скоро выберу и вам предоставлю), надо будет поставить cms Wordpress, установить на нее этот шаблон, перевести шаблон с английского на русский, настроить по моим пожеланиям (обязательно должен быть личный кабинет, история заказов, корзина, накопительная система скидок для покупателей). Так же необходимо будет сделать парсер товаров и интегрировать его с магазином. Раз в день с сайта донора должны будут загружаться товары и создаваться у меня в магазине, в каждом товаре должны будут загружаться фотографии товара, описание, цена + надбавка к цене (которую я должен буду регулировать из админки). Необходимо чтобы парсер проверял наличие товара (выставлял статус есть в наличии или нет), а так же сортировал товары по нужным рубрикам.

Вот отличный пример магазина, который будет нужен: http://my-style.in.ua/

Можно взять его за основу для расчета стоимости.

В дальнейшем потребуется продвижение. Если занимаетесь продвижением, то указывайте среднюю цену за продвижения сайта.

Обязательно указывайте в проекте, хотя бы примерную цену. Без примерных цен, предложения буду игнорировать.

Работа только по безопасной сделке или с оплатой по факту.