Требуется создание (8–10 страниц) сайта посвящённого ремонту АКПП (автоматических трансмиссий) для иномарок. Сайт можно делать любым удобным для способом: используя готовые движки, шаблоны и т.п. Единственное что необходимо учесть – контент ...
Создание одностраничника (дизайн+верстка)
Необходимо сделать одностраничник (под ключ). Нужен специалист, который и дизайн сделает и спрограммирует. Срок выполнения 3 дня.
Детали пр общении.
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