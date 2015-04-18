Создание одностраничника (дизайн+верстка)

Здравствуйте! Необходимо создать интернет-магазин на базе cms Wordpress + Woocommerce. Что нужно сделать: За основу, берем иностранный шаблон интернет-магазина с Woocommerce (его скоро выберу и вам предоставлю), надо будет поставить cms Wordpress, ...