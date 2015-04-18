Создание одностраничника (дизайн+верстка)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок153 просмотра

Необходимо сделать одностраничник (под ключ). Нужен специалист, который и дизайн сделает и спрограммирует. Срок выполнения 3 дня.

Детали пр общении.

10 лет назад
gladstore
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
10 лет назад
$80
3 дня
Алексей с большим вниманием относится к проектам, всё очень профессионально и качественно. Будем продолжать работать с ним.
Отлично все прошло

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
10 лет назад

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