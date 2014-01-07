Создать видеоролик рекламы карточек для сайта

$40
АнимацияЗавершен3 заявки219 просмотров
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Для сайта www.clickpincode.com.ua необходимо создать рекламный ролик для продажи карточек пополнения счета услуг мобильной связи с компьютера. К оригиналу нужен gif-вариант (до 3 МБ).

10 лет назад
wwictor
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
migaly
Юрий 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
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