Изготовить баннер нестандартного размера

$100
АнимацияЗавершен19 заявок305 просмотров
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Нужно изготовить анимированный баннер нестандартного размера 694х48.

Только профи! Работа должна быть очень качественной.

10 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Все сделано в лучшем виде и достаточно оперативно. Спасибо!
Очень рад сотрудничеству! Всё чётко и вовремя . Рекомендую!
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