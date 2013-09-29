Изготовить баннер нестандартного размера

Суть проекта состоит в том что нужно сделать копию ролика, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=qEciksD6EWg Вам будет предоставлен сценарий и звук. Другой интерер все остальное в ролике по сути такое же. 32с ролика такого же качества, это главное условие! Сначала скидывайте ...