Flash-открытка

Надо 2 шт - на День рождения и на НГ

1) анимированный телефон дарит цветы (или просто подарок какой-то), улыбается и поет хэппи бездей ту ю.

2) анимированный телефон расбрасывает конверты-смски, кликая на которые можно прочитать пожелание. либо смс-ки сами, падая на снег, рассыпаются и открываются - а там пожелание.

"анимированный телефон - похож на айфон, но имеет глаза-рот, чтобы выражать эмоции. должен быть очень приятным, доброжелательным".

Жду предложения !