Flash, Flex - программист, аниматор

Опыт разработки флеш-приложений на AS 2-3.0, опыт больше 0,5 лет; Наличие законченных проектов на Flex или AS2-3; наличие опыта в игровых проектах; понимание принципов работы с api-сайтов (json); знание/понимание социальных API.

Разработка клиентской части браузерных (Flash) и мобильных (Air) приложений для браузерных, социальных и мобильных игр.

Подробности при личной переписке.