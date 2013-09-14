Flash, Flex - программист, аниматор

Требуется сделать небольшую флешку по детекту ряда параметров браузера и компа, и передать результат в пхп. Параметры это язык системы, список шрифтов компа и т.д. в общем всего 10 параметров примерно. Требуется сделать быстро и недорого, и ...
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Опыт разработки флеш-приложений на AS 2-3.0, опыт больше 0,5 лет; Наличие законченных проектов на Flex или AS2-3; наличие опыта в игровых проектах; понимание принципов работы с api-сайтов (json); знание/понимание социальных API.
Разработка клиентской части браузерных (Flash) и мобильных (Air) приложений для браузерных, социальных и мобильных игр.
Подробности при личной переписке.
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