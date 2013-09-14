Флеш-банер

добрый день.

Увидели вот такую фишку http://www.steel-pro.ru/nerzhaveyka/list-nerzhaveyuschiy/ наведением мышки меняется картинка пирамиды.

Родилась такая идея: картинка - коттедж с заросшим, неопрятным участком вокруг при наведении мышкой превращается в коттедж с добротным, красивым газоном.

Подскажите, пжл сколько может стоить исполнение?) Спасибо