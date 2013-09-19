Нужен красивый и качественный Flash баннер.

АнимацияЗавершен4 заявки148 просмотров
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Добрый день.

Интересуют исполнители для создания Flash баннера.

Акционное предложение для клиентов.

Исполнитель с инициативой приветствуется.

Просьба обязательно указывать сроки и стоимость.

Расчёт возможен в WM, после окончания работ.

BL > 1100.

Тематика хостинг, домены.

Подробности при личной связи, после того как я выберу исполнителя.

P.S. Тех кому меньше года и/или не имеют портфолио, прошу не беспокоить.

Нужно переделать баннер - http://proweb.ua/proweb.swf который был сделан одним фрилансером.

Переделывать он отказался, исчезнув после получения задания.

Надеюсь в этот раз судьба меня сведет с ответственным человеком.

10 лет назад
weblancer-boss
Иван 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Eney
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Грамотный исполнитель. Профессионал своего дела. Спасибо!
Хороший приятный заказчик. Все быстро и вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
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