Создать флеш баннер

Требуется сделать небольшую флешку по детекту ряда параметров браузера и компа, и передать результат в пхп. Параметры это язык системы, список шрифтов компа и т.д. в общем всего 10 параметров примерно. Требуется сделать быстро и недорого, и ...
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Технические требования к банеру:
1. Баннер в формате SWF и заглушка GIF или JPG (чтобы демонстрировать ее тем посетителям сайта, у которых нет необходимой версии flash-плагина), наличие заглушки обязательно. Без нее баннер SWF не принимается.
2. Размер каждого из файлов SWF и GIF, JPG не должен превышать 50 Kb.
4. Формат баннера (высота и ширина) 865 х 120
5. Имена файлов должны содержать только цифры или буквы английского алфавита, символ подчеркивания и не должны содержать русских букв, пробелов, кавычек, тире и специальных символов.
6. Не допускается использование изображений элементов интерфейса (кнопки, выпадающие списки, поля ввода данных), схожие с элементами интерфейса (закладки, ссылки, похожая стилистика), а также изображение курсора «мыши».
7. Переход на рекламируемую страницу должен осуществляться только по событию нажатия на баннер мышкой. При нажатии на баннер рекламируемая страница должна открываться в новом окне.
8. Чтобы обеспечить возможность учета переходов системой Adriver необходимо в flash-ролике создать элемент button. Для этого должен быть прописан следующий скрипт:
on(release) {
getURL(_root.link1,"_blank");
}
9. Для корректного масштабирования баннера под габариты контейнера НЕ указывать в прошивке swf-файла в первом кадре свойство Stage.scaleMode = "noScale"
10. Техническое задание, содержащее видение дизайна банера, тематику, текст и фото для банера - будет выслано исполнителю.
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