Создать флеш баннер

Технические требования к банеру:

1. Баннер в формате SWF и заглушка GIF или JPG (чтобы демонстрировать ее тем посетителям сайта, у которых нет необходимой версии flash-плагина), наличие заглушки обязательно. Без нее баннер SWF не принимается.

2. Размер каждого из файлов SWF и GIF, JPG не должен превышать 50 Kb.

4. Формат баннера (высота и ширина) 865 х 120

5. Имена файлов должны содержать только цифры или буквы английского алфавита, символ подчеркивания и не должны содержать русских букв, пробелов, кавычек, тире и специальных символов.

6. Не допускается использование изображений элементов интерфейса (кнопки, выпадающие списки, поля ввода данных), схожие с элементами интерфейса (закладки, ссылки, похожая стилистика), а также изображение курсора «мыши».

7. Переход на рекламируемую страницу должен осуществляться только по событию нажатия на баннер мышкой. При нажатии на баннер рекламируемая страница должна открываться в новом окне.

8. Чтобы обеспечить возможность учета переходов системой Adriver необходимо в flash-ролике создать элемент button. Для этого должен быть прописан следующий скрипт:

on(release) {

getURL(_root.link1,"_blank");

}

9. Для корректного масштабирования баннера под габариты контейнера НЕ указывать в прошивке swf-файла в первом кадре свойство Stage.scaleMode = "noScale"

10. Техническое задание, содержащее видение дизайна банера, тематику, текст и фото для банера - будет выслано исполнителю.

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