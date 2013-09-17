Изменить заголовок для сайта на flash

Вот сам заголовок http://www.sendspace.com/file/728lsm. Исходник в fla

Нужно заменить:

1 Bis.Consulting на UNLOCKINGS.RU. Буква U должна быть в виде картинки (я дам)

2 Весь остальной немногочисленный текст заменить на рус. который я дам.

Бюджет 1000 руб. Куда перевести - на ваш выбор.

Указывайте срок пожалуйста СРАЗУ.

и желательно icq для связи