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Создание Шлюза для интеграции систем через Web-сервера
Дмитрий, день добрый!
Есть интересная нестандартная задача. Хочу предложить Вашему вниманию (приложил). Описанную задачу можно разбить на две независимых - собственно работа с ActiveX (заставить использовать секретный ключ, пароль доступа к которому обычно вводит пользователь) и работа с Web-сервером. Интересует, в первую очередь, поддержка работы с ActiveX.
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