Создание Шлюза для интеграции систем через Web-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Дмитрий, день добрый!

Есть интересная нестандартная задача. Хочу предложить Вашему вниманию (приложил). Описанную задачу можно разбить на две независимых - собственно работа с ActiveX (заставить использовать секретный ключ, пароль доступа к которому обычно вводит пользователь) и работа с Web-сервером. Интересует, в первую очередь, поддержка работы с ActiveX.

9 лет назад
black4weblancer
Алексей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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