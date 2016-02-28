Формирование подписи ActiveX без запроса пароля у пользователя

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Николай, день добрый!

Хочу предложить интересную задачу. Требуются навыки и понимание платформы Win32. Смогли бы взятся?

Интересует возможная стоимость и сроки.

Готов предоставить ссылки на компонент, чтобы можно было "пощупать" предварительно.

С уважением,

Алексей.

9 лет назад
black4weblancer
Алексей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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