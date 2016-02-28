Подпись ActiveX компонентом данных без запроса пароля у пользователя

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Закрытнет заявок61 просмотр

Игорь, день добрый!

Хочу предложить интересную задачу (приложил). Интересует, возметесь ли и если ДА, то какова может быть стоимость и сроки работ?

9 лет назад
black4weblancer
Алексей 
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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