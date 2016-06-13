Коммуникабельная, доброжелательная , активная и ответственная, творческая.
Составление и подбор статей, обработка текстов. Качественно и недорого.
30 лет, Украина.
E-mail: [email protected]
Телефон: +38 050 422 93 83
Образование: высшее филологическое, русский, украинский и английский языки, магистр высшей школы;
среднее специальное медицинское, фельдшерско - акушерское отделение;
Свободное и грамотное владение русским и украинским языками, достаточный уровень владения английским.
Свободное владение ПК, навыки работы в Adobe Photoshop.
Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Наполнение сайтов
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Переводы
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Копирайтинг
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