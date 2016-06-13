komenok

Роза komenok

 
42 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Коммуникабельная, доброжелательная , активная и ответственная, творческая.

Составление и подбор статей, обработка текстов. Качественно и недорого.

30 лет, Украина.

E-mail: [email protected]

Телефон: +38 050 422 93 83

Образование: высшее филологическое, русский, украинский и английский языки, магистр высшей школы;

среднее специальное медицинское, фельдшерско - акушерское отделение;

Свободное и грамотное владение русским и украинским языками, достаточный уровень владения английским.

Свободное владение ПК, навыки работы в Adobe Photoshop.

Photoshop
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1294
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1646
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2272
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3621
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5907