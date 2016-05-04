Обновить позиции на сайте интернет-магазина Joomla Virtuemart

Есть прайсы от 10 поставщиков и магазин с товарами от этих поставщиков. Нужно обновить позиции:

-неактуальные скрыть

-добавить новые

-обновить цены, там где они поменялись

Точное количество позиций сказать затрудняюсь, но ориентировочно 2-3 тыс.