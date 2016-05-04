Обновить позиции на сайте интернет-магазина Joomla Virtuemart

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Завершен19 заявок210 просмотров

Есть прайсы от 10 поставщиков и магазин с товарами от этих поставщиков. Нужно обновить позиции:

-неактуальные скрыть

-добавить новые

-обновить цены, там где они поменялись

Точное количество позиций сказать затрудняюсь, но ориентировочно 2-3 тыс.

Joomla
9 лет назад
automan
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

polmain
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$80
15 дней
Все супер!
Заказчик поставил задачу очень точно,всегда был на связи, оплату производил вовремя на всех этапах совместной работы. Работой остался очень доволен! Рекомендую как очень надёжного заказчика!

Заявки фрилансеров

polmain
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад