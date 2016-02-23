Доработки на вордпресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки195 просмотров

Для сайта на вордпресс  требуется:

1) Перенести на другой домен

2) Добавить фото

3) Исправить проблему  с отображением видео

4) Добавить тексты, закладки

5) Исправить проблему с датами заказа

6) Сделать экспандер

Детали в файле

Оплата по факту либо БС

WordPress
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
4 дня
Отличный, очень ответственный исполнитель. Подошел к проекту с знанием дела. Исполнитель знает, что делает. И можете быть уверены, что он не подведет, во время исполнения проекта. Рекомендую и буду работать сам далее.
Добросовестный и хороший заказчик, своевременная оплата, уточнение и помощь в деталях, грамотное ТЗ

Заявки фрилансеров

alexandershustik
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подготовить тематические посты

    $15

    Необходимо подготовить 200 тематических постов Один пост состоит из текста, видео или одной фотографии (нескольких фотографий, если логичность поста этого требует) Посты должны делится на категории: Рекламный (30 постов) ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление товаров на сайт

    Добрый день, всем! Необходимо добавлять товары на сайт CMS -netcat и самописная Товары будут как единичные так и с различными цветами. Все быстро и ничего трудного. Для начала 20 товаров. ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление товаров на сайт

    Требуется добавление товаров на постоянной основе с разных сайтах поставщиков, товар сложный (источники бесперебойного питания) требуется заполнение множества хар-тик (10 - 30), но при этом в них нужно будет разбираться. (на 1 сайте это может называться ...

    PrestaShop
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Контент-менеджер ИМ. Парфюмерия

    Нужна девушка, контент-менеджер, которой интересна тема парфюмерии. Необходимо размещать в интернет-магазин товарные позиции по парфюмерии: - Наименование - Бренд - Найти и загрузить картинки - Указать группу ароматов ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сбор mail адресов.

    Необходимо собрать электронную почту на сайтах в определенной отрасли. Нужен человек, знающий как это сделать быстро.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить три сайта на wp и joomla

    Необходимо наполнить три строительных сайта контентом. Контент есть, либо брать с других веб-ресурсов (укажу). Требуется от исполнителя: уверенное знание cms joomla и wp на уровне контент-менеджеразнание и умение пользоваться плагинами, модулями и ...

    CSSHTMLJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение сайта матрасов и кроватей

    Нужно добавить товары с существующего сайта matrason.ua (в связи с переездом на новый движок). Картинки (в каждом товаре 2-3) предоставлю с гугл диска. Нужно уникальное описание (до 500 символов), технические характеристики с исходного сайта и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад