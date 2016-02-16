Добавление товаров на сайт

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Закрыт20 заявок277 просмотров

Добрый день, всем!

Необходимо добавлять товары на сайт

CMS -netcat и самописная

Товары будут как единичные так и с различными цветами.

Все быстро и ничего трудного.

Для начала 20 товаров.

Пишите стоимость за единицу товара, обязательное условие нахождение в Украине

9 лет назад
lazarenko_aa
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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