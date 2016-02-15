Скопировать html и заменить цены, Wordpress

Требуется помощь в наполнении карточек товаров в количестве 12 штук

Действия:

1. Берем html код

2. Вставляем в Wordpress в качестве поста (записи)

3. Изменяем цены вручную в соответствии с сайтом который покажу

4. Если не хватает какого-то блока - добавляем (опять же простым копипастом)

Поскольку там HTML лучше иметь о нем представление - тогда все пройдет быстро и гладко.

Ничего дописывать в html не надо будет - все сводится к алгоритму копировали-вставили-заменилицены

Если на бумаге может смотреться непонятно - лично все объясню и покажу - вопросов не останется.

В приоритете заняться прямо сейчас этим вопросом. По цене лично.