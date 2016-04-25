Наполнение сайта матрасов и кроватей

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Завершен8 заявок277 просмотров

Нужно добавить товары с существующего сайта matrason.ua (в связи с переездом на новый движок). Картинки (в каждом товаре 2-3) предоставлю с гугл диска. Нужно уникальное описание (до 500 символов), технические характеристики с исходного сайта и сайтов производителей.

Стилистика четко чтобы соответствовала этим макетам

http://matrason.weblife.ua/matrasi/akant/matrats_akant_zhaklin

http://matrason.weblife.ua/matrasi/akant/matrats_akant_oskar

Всего до 1500 товаров.

Просьба указывать срок и цену добавления одной позиции

9 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 лет назад
$100
12 дней
Все было выполнено отлично, рекомендую, как ответственного исполнителя.
Спасибо за сотрудничество. Оплата выполнена в полном объеме.

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
9 лет назад