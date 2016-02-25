Добавление товаров на сайт

Требуется добавление товаров на постоянной основе с разных сайтах поставщиков, товар сложный (источники бесперебойного питания) требуется заполнение множества хар-тик (10 - 30), но при этом в них нужно будет разбираться. (на 1 сайте это может называться так, а на другом совсем не так, но это будет 1 и та-же характеристика). Сам сайт на системе prestashop 1.5 (желателен опыт работы с системой).

У каждого товара порядка 20 хар-тик.

Стоимость порядка 50 - 100 рублей за товар.