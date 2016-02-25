Добавление товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок183 просмотра

Требуется добавление товаров на постоянной основе с разных сайтах поставщиков, товар сложный (источники бесперебойного питания) требуется заполнение множества хар-тик (10 - 30), но при этом в них нужно будет разбираться. (на 1 сайте это может называться так, а на другом совсем не так, но это будет 1 и та-же характеристика). Сам сайт на системе prestashop 1.5 (желателен опыт работы с системой).

У каждого товара порядка 20 хар-тик.

Стоимость порядка 50 - 100 рублей за товар.

PrestaShop
9 лет назад
mmoex
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
3 дня
Отличный исполнитель, рекомендую!
Задача поставлена чётко, оплата - быстро. Что ещё можно пожелать от заказчика? ;-)

Заявки фрилансеров

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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