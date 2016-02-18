Наполнение Интернет-магазина

Добрый день. Нужно наполнить ИМ. Описание и картинки по возможности вышлю, тех что нет, придется искать на просторах интернета. Инструкцию выкладываю сразу, чтобы могли сразу ознакомится с заданием.

1. Вводим адрес админки -

2. Вводим логин и пароль и нажимаем кнопку войти

3. Нажимаем иконку магазин

4. Нажимаем Ссылку продукты

5. Переходим в категорию Новые товары

6. Нажимаем кнопку добавить продукт

7. В карточке товара заполняем следующие поля:

7.1. Наименование - Сначала пишется название по-английски. Заглавная буква ТОЛЬКО первая, все остальное с маленькой буквы. - (Тире) Название по-русски. Тоже самое, заглавная ТОЛЬКО первая буква. , (запятая) В конце указывается хар-ка товара (вес, литры, размер ит.д.)

пример: Asd - Асд, 1кг, Vbn - Вбн, 0.5л Kla - Кла, 100х100см и т.д.

7.2. Описание: - полное описание товара. С хар-ками, составами т .д.

7.3. Краткое описание: - краткое описание. 1-3 строчки. Кратко характеризует товар. К примеру игрушка для собак, клетка для дпиц и т.д.

7.4. Мета (Заголовок страницы:, Ключевые слова:, Описание:) - копируется из поля наименование

7.5. Фотографии продуктов - нажимаем кнопку выберите файл, выбираем файл (название файла ОБЯЗАТЕЛЬНО латинскими буквами), нажимаем загрузить

7.6 - Переходим на следующую вкладку (Дополнительно) и вводим там артикул из присланного файла

7.7 - Нажимаем кнопку сохранить

8. Создаем файл с столбцами и заполняем его:

наименование товара

мой артикул

артикул поставщика

Примечание.

1. В прайсе что нужно добавить будут попадаться одинаковые товары только с разной хар-кой. К примеру:

Asd - Асд, 1кг

Asd - Асд, 2кг

Asd - Асд, 3кг

Vbn - Вбн, 0.5л

Vbn - Вбн, 1л

Vbn - Вбн, 1.5л

Kla - Кла, 100х100см

Kla - Кла, 120х110см

Kla - Кла, 130х150см

и т.д. Нужно будет в админке просто копировать и заменить хар-ку только в полях наименование, мета и артикул. Такие товары я оплачиваю как за один.

2. Так сложилось в ИМ, что харки пишутся:

вес товара - в кг

жидкости - в литрах

размер (длина, ширина и т.д.) - в см

Просьба это учитывать.

3. Оплата в рублях, 10р за позицию кроме примечания п.1) очень желательно ЯД после проверенных 100 штук. Всего товаров что нужно добавить около 9000.