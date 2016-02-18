Яндекс Директ. Сформировать файл для загрузки

Добрый день. Нужно наполнить ИМ. Описание и картинки по возможности вышлю, тех что нет, придется искать на просторах интернета. Инструкцию выкладываю сразу, чтобы могли сразу ознакомится с заданием. 1. Вводим адрес админки ...