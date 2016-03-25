Найти контакты производителя

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Завершен1 заявка185 просмотров

Добрый день!

Необходимо найти контакты производителя La Cordi - не ДИСТРИБЬЮТОРА или оптовика, и получить от него прайс лист - будет являться подтверждением. В запросе можно ссылаться на myvov.com.ua

Оплата - только перевод на карту или счет в приват банке

http://atelier.kh.ua/index.php?route=product/category&path=41_82    -  La Cordi карандаши для макияжа

9 лет назад
lazarenko_aa
44 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

generis
54 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$30
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Доволен сотрудничеством с Александром . Оплатил заказ вовремя.

Заявки фрилансеров

generis
54 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад