Добрый день!

Необходимо найти контакты производителя La Cordi - не ДИСТРИБЬЮТОРА или оптовика, и получить от него прайс лист - будет являться подтверждением. В запросе можно ссылаться на myvov.com.ua

Оплата - только перевод на карту или счет в приват банке

http://atelier.kh.ua/index.php?route=product/category&path=41_82 - La Cordi карандаши для макияжа