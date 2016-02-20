Есть интернет-магазин (modx+shopkeeper). Нужно наполнить категории и подкатегории товарами из различных источников (сайты поставщиков, пдф-каталоги). Отвечая на проект просьба указывать стоимость за единицу и срок исполнения для 100 позиций. Работа начиная с первой половины ...
Наполнение интернет-магазина
Необходимо перенести информацию из разделов
q-house.com.ua/mebel_iz_rotanga - 176 товаров
q-house.com.ua/dekor_doma - 44 товара
итого 220 товаров
на сайт на платформе ПРОМ.ЮА
- переносим название
- картинки (дам отдельно)
- габариты
- характеристики
- цену
- ссылку на страницу товара на основном сайте q-house.com.ua
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