Наполнение интернет-магазина

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Закрыт25 заявок350 просмотров

Необходимо перенести информацию из разделов

q-house.com.ua/mebel_iz_rotanga - 176 товаров

q-house.com.ua/dekor_doma - 44 товара

итого 220 товаров

на сайт на платформе ПРОМ.ЮА

  • переносим название
  • картинки (дам отдельно)
  • габариты
  • характеристики
  • цену
  • ссылку на страницу товара на основном сайте q-house.com.ua
Ваши цена и сроки.
9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров