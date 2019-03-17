Доброе время суток. Ищу девушку, которая наполнит сайт женской тематики готовым контентом, а именно: [list=1][*]Перенести текст из word-документа на сайт и отформатировать его в html (нужно знать что такое теги p, h1, h2 и как и применять)[*]Добавить ...