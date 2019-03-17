Необходимо придумать оригинальный дизайн ракеток для пиклбола. Во вложении дизайны, которые мне нравятся, соответственно нужно придумать что-то похожее, но не 1 в 1. Результат работы: - 1 psd файл со слоями (1200x1800px) - 1 adobe illustrator файл (ai) с готовым ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
[b]Необходимо добавить на сайт 1000[/b][b] женских образов.[/b] Пример: [url=https://odevalo4ka.ru/looks/zheltoe-obtyagivayushchee-plate-i-golubaya-dzhinsovaya-kurtka.html]https://odevalo4ka.ru/looks/zheltoe-obtyagivayushchee-plate-i-golubaya-dzhinsovaya-kurtka.html[/url] - Прописать TITLE - Добавить заголовок записи - Найти и загрузить соответствующее фото - Добавить товарные блоки (делается в несколько кликов) [b]От вас понадобится:[/b] - Разбираться в женской одежде (понимать, какой тип одежды на ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо добавить на сайт-агрегатор женской одежды дополнительные ссылки в боковое меню. Пример: http://prntscr.com/vx9k4j [b]Суть работы[/b] Я Вам даю список категорий для каждого раздела товаров в эксель документе на гугл-докс. Вы разбиваете их по типам: Материал, Цвет, Модель, Сезон, Принт и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Необходимо наполнить телеграм канала о природе: [url=https://t.me/joinchat/AAAAAEue7SqWjoalrwLcQA]https://t.me/joinchat/AAAAAEue7SqWjoalrwLcQA[/url] на 10 дней. Контент-план: 6 постов в день - 3 коротких видео - 3 фото с кратким описанием каждого. Источники контента: Инстаграм, ВК, Pinterest и т.д.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать адаптивный дизайн для сайта - https://odevalo4ka.ru/ На сайте есть несколько типов страниц: - главная - https://odevalo4ka.ru/ - категория товаров - https://odevalo4ka.ru/categories/vetrovki/ - категория+бренд - https://odevalo4ka.ru/categories/vetrovki/westland/ - страница бренда - https://odevalo4ka.ru/brands/westland/ - карточка товара - https://odevalo4ka.ru/item/12113182/ - список брендов - https://odevalo4ka.ru/brands/ - список ...Завершен4 года назад
Необходимо изменить расположение и логику вывода блока тегов на сайте - https://odevalo4ka.ru Сейчас теги выводятся под каталогом товаров (скрин - http://prntscr.com/p8my49) а нужно сделать вот так - http://prntscr.com/p8mt7j в раскрывающемся блоке под заголовком с возможностью скрола. И изменить логику вывода ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Обновить дизайн сайта и сделать его адаптивным - https://odevalo4ka.ru/ [b]Важно:[/b] Для выполнения работы Вам обязательно понадобится знание PHP, а не только вёрстка и натяжка [b]На сайте есть несколько типов страниц:[/b] - главная - https://odevalo4ka.ru/ - категория товаров - https://odevalo4ka.ru/categories/vetrovki/westland/ - ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн для сайта [url=https://kosmetosha.ru]https://kosmetosha.ru[/url] на сайте есть несколько типов страниц: - главная - [url=https://kosmetosha.ru]https://kosmetosha.ru[/url] - категория товаров - [url=https://kosmetosha.ru/categories/pudra/]https://kosmetosha.ru/categories/pudra/ [/url]- категория+бренд - [url=https://kosmetosha.ru/categories/pudra/artdeco/]https://kosmetosha.ru/categories/pudra/artdeco/ [/url]- страница бренда - [url=https://kosmetosha.ru/brands/artdeco/]https://kosmetosha.ru/brands/artdeco/[/url] - карточка товара - [url=https://kosmetosha.ru/item/234410/]https://kosmetosha.ru/item/234410/[/url] - страница выбора брендов - [url=https://kosmetosha.ru/brands/]https://kosmetosha.ru/brands/[/url] - страница блога - [url=https://kosmetosha.ru/lorem-ipsun.html]https://kosmetosha.ru/lorem-ipsun.html[/url] хочу в итоге получить вот ...Завершен5 лет назад
Необходимо сделать план по написанию статьи для копирайтера. Тема:как вернуть проценты по ипотеке Как это сделать? 1. Открываем в Яндексе ТОП-10 информационных статей по запросу, указанному в теме. 2. Собираем с каждой статьи содержание или подзаголовки (если нет содержания ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания статей по кредитной тематике с опытом работы. Вот реальный пример задания: 15 банков с низкими процентными ставками по потребительским кредитам ----------------------------------------- Требования: 1. Текст должен быть рекомендательного плана с обращением к читателю и написан простым ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать список категорий для интернет-магазина в Wordstat к запросам: - тушь для ресниц - тушь для бровей - тени для век - тени для бровей - тональная основа - праймер для лица - тональный крем [b]ТРЕБОВАНИЯ[/b] [b] Регион: Россия Без брендов, без двойных значений:[/b] - тональный крем ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн для каталога женской одежды http://odevalo4ka.ru/ на сайте есть несколько типов страниц: - главная - http://odevalo4ka.ru/ - категория товаров - http://odevalo4ka.ru/categories/mayki/ - карточка товара - http://odevalo4ka.ru/item/7908828/ - общая страница брендов - http://odevalo4ka.ru/brands/ - список записей в блоге - http://odevalo4ka.ru/blog/ - страница в блоге - http://odevalo4ka.ru/plate-v-goroh-vsegda-modno-i-zhenstvenno.html - about ...Завершен6 лет назад
Необходимо с нуля сделать сайт - агрегатор кредитов, кредитных карт, микрозаймов. Вот примеры того, что требуется: https://creditznatok.ru/ https://vsezaimyonline.ru/ http://vyborzayma.ru/ https://кредит-онлайн.рф/ https://zanimayonlayn.ru/ со своей CMS, адаптивным дизайном. ================================== Обязательно напишите среднюю стоимость такого проекта, срок выполнения и ваш скайп для связи.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброе время суток. Ищу девушку, которая наполнит сайт женской тематики готовым контентом, а именно: [list=1][*]Перенести текст из word-документа на сайт и отформатировать его в html (нужно знать что такое теги p, h1, h2 и как и применять)[*]Добавить ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад