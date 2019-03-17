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Антон Степанов medadvert

 
39 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Дизайн ракеток для пиклбола

    Необходимо придумать оригинальный дизайн ракеток для пиклбола. Во вложении дизайны, которые мне нравятся, соответственно нужно придумать что-то похожее, но не 1 в 1. Результат работы: - 1 psd файл со слоями (1200x1800px) - 1 adobe illustrator файл (ai) с готовым ...

    Illustrator
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Наполнить сайт

    [b]Необходимо добавить на сайт 1000[/b][b] женских образов.[/b] Пример: [url=https://odevalo4ka.ru/looks/zheltoe-obtyagivayushchee-plate-i-golubaya-dzhinsovaya-kurtka.html]https://odevalo4ka.ru/looks/zheltoe-obtyagivayushchee-plate-i-golubaya-dzhinsovaya-kurtka.html[/url] - Прописать TITLE - Добавить заголовок записи - Найти и загрузить соответствующее фото - Добавить товарные блоки (делается в несколько кликов) [b]От вас понадобится:[/b] - Разбираться в женской одежде (понимать, какой тип одежды на ...

    Photoshop
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Наполнить сайт

    Необходимо добавить на сайт-агрегатор женской одежды дополнительные ссылки в боковое меню. Пример: http://prntscr.com/vx9k4j [b]Суть работы[/b] Я Вам даю список категорий для каждого раздела товаров в эксель документе на гугл-докс. Вы разбиваете их по типам: Материал, Цвет, Модель, Сезон, Принт и ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Наполнить телеграм канал

    $25

    Необходимо наполнить телеграм канала о природе: [url=https://t.me/joinchat/AAAAAEue7SqWjoalrwLcQA]https://t.me/joinchat/AAAAAEue7SqWjoalrwLcQA[/url] на 10 дней. Контент-план: 6 постов в день  - 3 коротких видео  - 3 фото с кратким описанием каждого. Источники контента:  Инстаграм, ВК, Pinterest и т.д.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать адаптивный дизайн для сайта

    Сделать адаптивный дизайн для сайта - https://odevalo4ka.ru/ На сайте есть несколько типов страниц: - главная - https://odevalo4ka.ru/ - категория товаров - https://odevalo4ka.ru/categories/vetrovki/ - категория+бренд - https://odevalo4ka.ru/categories/vetrovki/westland/ - страница бренда - https://odevalo4ka.ru/brands/westland/ - карточка товара - https://odevalo4ka.ru/item/12113182/ - список брендов - https://odevalo4ka.ru/brands/ - список ...

    Карточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Изменить расположение и логику вывода блока тегов на сайте

    Необходимо изменить расположение и логику вывода блока тегов на сайте - https://odevalo4ka.ru Сейчас теги выводятся под каталогом товаров  (скрин - http://prntscr.com/p8my49) а нужно сделать вот так - http://prntscr.com/p8mt7j  в раскрывающемся блоке под заголовком с возможностью скрола. И изменить логику вывода ...

    PHPMySQLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновить дизайн сайта и сделать его адаптивным

    Обновить дизайн сайта и сделать его адаптивным - https://odevalo4ka.ru/ [b]Важно:[/b] Для выполнения работы Вам обязательно понадобится знание PHP, а не только вёрстка и натяжка [b]На сайте есть несколько типов страниц:[/b] - главная - https://odevalo4ka.ru/ - категория товаров - https://odevalo4ka.ru/categories/vetrovki/westland/ - ...

    PHPДизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать адаптивный дизайн для сайта

    Необходимо сделать адаптивный дизайн для сайта [url=https://kosmetosha.ru]https://kosmetosha.ru[/url] на сайте есть несколько типов страниц:  - главная - [url=https://kosmetosha.ru]https://kosmetosha.ru[/url] - категория товаров - [url=https://kosmetosha.ru/categories/pudra/]https://kosmetosha.ru/categories/pudra/ [/url]- категория+бренд - [url=https://kosmetosha.ru/categories/pudra/artdeco/]https://kosmetosha.ru/categories/pudra/artdeco/ [/url]- страница бренда - [url=https://kosmetosha.ru/brands/artdeco/]https://kosmetosha.ru/brands/artdeco/[/url] - карточка товара - [url=https://kosmetosha.ru/item/234410/]https://kosmetosha.ru/item/234410/[/url] - страница выбора брендов - [url=https://kosmetosha.ru/brands/]https://kosmetosha.ru/brands/[/url] - страница блога - [url=https://kosmetosha.ru/lorem-ipsun.html]https://kosmetosha.ru/lorem-ipsun.html[/url] хочу в итоге получить вот ...

    Карточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • ТЗ для копирайтера

    Необходимо сделать план по написанию статьи для копирайтера. Тема:как вернуть проценты по ипотеке Как это сделать? 1. Открываем в Яндексе ТОП-10 информационных статей по запросу, указанному в теме. 2. Собираем с каждой статьи содержание или подзаголовки (если нет содержания ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер. Кредитная тематика

    Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания статей по кредитной тематике с опытом работы. Вот реальный пример задания: 15 банков с низкими процентными ставками по потребительским кредитам ----------------------------------------- Требования: 1. Текст должен быть рекомендательного плана с обращением к читателю и написан простым ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать список возможных категорий в Wordstat

    Необходимо собрать список категорий для интернет-магазина в Wordstat к запросам: - тушь для ресниц - тушь для бровей - тени для век - тени для бровей - тональная основа - праймер для лица - тональный крем [b]ТРЕБОВАНИЯ[/b] [b] Регион: Россия Без брендов, без двойных значений:[/b] - тональный крем  ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать адаптивный дизайн для сайта

    Необходимо сделать адаптивный дизайн для каталога женской одежды http://odevalo4ka.ru/ на сайте есть несколько типов страниц:  - главная - http://odevalo4ka.ru/ - категория товаров - http://odevalo4ka.ru/categories/mayki/ - карточка товара - http://odevalo4ka.ru/item/7908828/ - общая страница брендов - http://odevalo4ka.ru/brands/ - список записей в блоге - http://odevalo4ka.ru/blog/ - страница в блоге - http://odevalo4ka.ru/plate-v-goroh-vsegda-modno-i-zhenstvenno.html - about ...

    Карточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать сайт под ключ (агрегатор кредитов)

    Необходимо с нуля сделать сайт - агрегатор кредитов, кредитных карт, микрозаймов. Вот примеры того, что требуется: https://creditznatok.ru/ https://vsezaimyonline.ru/ http://vyborzayma.ru/ https://кредит-онлайн.рф/ https://zanimayonlayn.ru/ со своей CMS, адаптивным дизайном. ================================== Обязательно напишите среднюю стоимость такого проекта, срок выполнения и ваш скайп для связи.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оформление статей в html и добавление изображений

    Доброе время суток. Ищу девушку, которая наполнит сайт женской тематики готовым контентом, а именно: [list=1][*]Перенести текст из word-документа на сайт и отформатировать его в html (нужно знать что такое теги p, h1, h2 и как и применять)[*]Добавить ...

    HTMLPhotoshop
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Helg_Ar
Олег 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$40
10 баллов
2 года назад
Дизайн ракеток для пиклбола
Хороший заказ, приятно работать с Антоном. Продолжаем теперь сотрудничество.
Заказ выполнен с учётом всех пожеланий и в срок. Олег - приятный человек и крутой специалист! Будем работать еще.
Ответный отзыв
kolesnikova-mur
Екатерина 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
$50
9 баллов
3 года назад
Наполнить сайт
Было приятно работать с Антоном. Оплата в срок, всегда на связи и подскажет.
Все выполнено точно и в срок! Рекомендую Екатерину, как ответственного исполнителя
Ответный отзыв
Reliable_Friend
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$150
10 баллов
4 года назад
Сделать адаптивный дизайн для сайта
Очень приятно работать с Антоном. Всегда на связи и ценит труд. Оплата сверх договоренного! Однозначно рекомендую!
Отличный исполнитель, рекомендую! Всё выполнено гораздо быстрее требуемого срока на отлично! Всегда приятно работать с адекватным человеком.
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сделать адаптивный дизайн для сайта
Прекрасный заказчик, который доплатил за доработки и приятно удивил добавив бонус к оплате! Спасибо огромное! Рекомендую!
Работа сделано быстро и качественно, правок почти не было, а те что были - исправлялись Сергеем на лету. Сотрудничеством остался очень доволен, обязательно буду заказывать еще и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$320
10 баллов
6 лет назад
Сделать адаптивный дизайн для сайта
Заказчик выслушал все предложения, внес коррективы. Работу сделали, с небольшой задержкой, на что заказчик отреагировал очень адекватно. Будем и дальше сотрудничать.
Макет и верстка хорошие, но сроки выполнения немного затянулись
Ответный отзыв