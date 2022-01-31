Оптимизировать скорость Тильда

Оптимизация скорости сайта Tilda, сейчас PageSpeed Insights показывает 12 для мобильной версии (см скриншот). В основном проблема с изображениями. Нужно оптимизировать картинки, привести их в формат.

Я дам новые картинки для части товаров их нужно оптимизировать и установить на сайт. Другие картинки выгружаем с сайта, оптимизируем и также устанавливаем на сайт.

Кроме того проверить другие факторы, что указано в рекомендациях Тильда

ссылка help-ru.tilda cc website-speed

Обязателен опыт работы с CMS Tilda.