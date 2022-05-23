Опубликовать 1 отзыв на Гугл карте

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки524 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Текст отзыва даем.

Вы должны быть из Украины (приоритет Киев)

Оценка - 5 звезд.

Подтверждение работы - появление отзыва на карте.

2 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
MoN1kk
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
2 года назад
$1
21 день
UAH
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!