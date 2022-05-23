Опубликовать 1 отзыв на Гугл карте

Нужно зарегистрировать и заполнить 3 профиля на одном сервисе, с загрузкой привлекательных фото в профиль и с заполнением указанного текста. После этого с этих 3х профилей нужно отправить текст по заданному адресу.
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