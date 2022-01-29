Зарегистрировать 3 профиля на указанном сайте и написать опр.текст

$35
Наполнение сайтовЗакрыт140 заявок1062 просмотра
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Нужно зарегистрировать и заполнить 3 профиля на одном сервисе, с загрузкой привлекательных фото в профиль и с заполнением указанного текста. После этого с этих 3х профилей нужно отправить текст по заданному адресу.

2 года назад
ramtech
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад