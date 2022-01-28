Контент менеджер в интернет магазин и маркетплейсов

Удаленная работа (любой регион и город) с сайтом компании, маркетплейсами и CRM системой Битрикс24. Создание, редактирование, оптимизация карточек товара на сайте и в CRM для выгрузки в маркетплейсы (Яндекс.Маркет, Озон, Алиэкспресс, Вайлдерриз, Авито и т.д.). Работа с существующим контентом, оптимизация изображений, составление баннеров, слайдов и дополнительной инфографики к карточкам товара. СЕО оптимизация, наполнение текстом для поисковых запросов. Подготовка XML файла для выгрузки товара и свойств на маркетплейс. Редактирование карточки товара на маркетплейсе. Создание уникальных текстов и баннеров для рекламных компаний и почтовых рассылок.

Мотивация - завит от объема продаж интернет-магазина!

Прошу пишите если у вас есть все перечисленные навыки и положительный опыт!