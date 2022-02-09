Собрать данные с сайта в эксель таблицу

Есть сайт информационный на WordPress. Нужно разместить текст на сайте. Порядок размещения следующий: 1. Проверка текста на уникальность, 2. Исправление ошибок в тексте - пропущена буква, опечатка, запятая, смысловые ошибки и пр. 3. Подбор 1-2 фото и их редактирование под ...