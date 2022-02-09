Собрать данные с сайта в эксель таблицу

Наполнение сайтовЗавершен25 заявок1096 просмотров
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Здравствуйте

Нужно собрать около 3000 записей с сайта в эксель с разбивкой: имя, фамилия, телефон, имейл, полный адрес, название фирмы. Буду рад вашим предложениям цены и сроков.

2 года назад
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
fr3m-work
Артур 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$25
3 дня
UAH
Рекомендую!
Было очень приятно работать. Четкая постановка задачи, уважительное отношение, оплата в срок без каких-либо проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!