Python developing
Я начинающий python разработчик
Занимаюсь написанием парсеров, а также телеграм-ботов с использовванием следующих технологий:
- Requests, BeautifulSoup, lxml
- Selenium (работа через ChromeDriver)
- Запись данных в csv, xlsx, json
- Aiogram (для написания быстрых, ассинхронных телеграм-ботов)
- Работа с SQL/СУБД Postgresql
- Качественное и своевременное выполнение работы
- Постоянную поддержку связи
- Адекватное и уважительное отношение к заказчикам (общение без матов, оскорблений и т.д.)
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Парсер сайта flagma.ua35 просмотров
- Парсинг Google Shoping33 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
2 года назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Четкая постановка задачи, уважительное отношение, оплата в срок без каких-либо проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!