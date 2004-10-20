fr3m-work

Артур fr3m-work

 
19 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Python developing

Я начинающий python разработчик

Занимаюсь написанием парсеров, а также телеграм-ботов с использовванием следующих технологий:

  • Requests, BeautifulSoup, lxml
  • Selenium (работа через ChromeDriver)
  • Запись данных в csv, xlsx, json
  • Aiogram (для написания быстрых, ассинхронных телеграм-ботов)
  • Работа с SQL/СУБД Postgresql
От себя, клиенту гарантирую:

  • Качественное и своевременное выполнение работы
  • Постоянную поддержку связи
  • Адекватное и уважительное отношение к заказчикам (общение без матов, оскорблений и т.д.)
PythonPostgreSQLSelenium
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
lawsupport1
Оганез 
51 годПольша
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$25
10 баллов
2 года назад
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Рекомендую!
Было очень приятно работать. Четкая постановка задачи, уважительное отношение, оплата в срок без каких-либо проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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