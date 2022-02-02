Опубликовать 10 статей по ремонту авто

Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей.

Вы должны более-менее понимать в этом.

Цена за публикацию одной статьи:

Более 30 картинок - 200 рублей.

От 20 до 29 картинок - 150 рублей.

От 10 до 19 картинок - 100 рублей.

Менее 10 картинок - 50 рублей.

В обязанности входит:

1. Перед публикацией нужно проверить - есть ли подобная статья на сайте.

2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны

помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы

были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на

экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то

скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый

шаг.

3. Прописывание картинкам Title, alt, подписи.

4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.

5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (есть в документе со статьёй).

6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).

7. Соблюдение структурности документа - Заголовки, списки и прочее.

Есть видео с правильным процессом публикации.

Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать

хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам на Яндекс Деньги

(Юмани), Webmoney или Qiwi.

Нужны люди только с опытом. Опишите

свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к

плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые

хорошо умеют публиковать статьи на Wordpress.