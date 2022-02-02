Опубликовать 10 статей по ремонту авто

Нужно заполнить каталог wildberries с нуля. Товаров мало, но суть в том, что у каждого товара огромное количество вариаций (размеров, цветов). Все данные имеются. Оставляйте заявку, [b]только если имеете опыт наполнения каталога wildberries[/b]. Предпочтение будет отдано исполнителю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей.
Вы должны более-менее понимать в этом.
Цена за публикацию одной статьи:
Более 30 картинок - 200 рублей.
От 20 до 29 картинок - 150 рублей.
От 10 до 19 картинок - 100 рублей.
Менее 10 картинок - 50 рублей.
В обязанности входит:
1. Перед публикацией нужно проверить - есть ли подобная статья на сайте.
2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны
помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы
были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на
экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то
скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый
шаг.
3. Прописывание картинкам Title, alt, подписи.
4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.
5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (есть в документе со статьёй).
6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).
7. Соблюдение структурности документа - Заголовки, списки и прочее.
Есть видео с правильным процессом публикации.
Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать
хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам на Яндекс Деньги
(Юмани), Webmoney или Qiwi.
Нужны люди только с опытом. Опишите
свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к
плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые
хорошо умеют публиковать статьи на Wordpress.
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