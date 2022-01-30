Накатать готовый контент на WP

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки805 просмотров
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Есть контент: текста, картинки и т.д. нужно перенести нЕсть контент: текста, картинки и т.д. нужно перенести на тему на Wordpress(5 страниц).

Цену и сроки предлагайте. Подробности в л.с

2 года назад
kalmurrrrzin
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад