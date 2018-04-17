Работа с отзывниками! ТОЛЬКО с опытом!

Добрый день.

Ищем помощь в работе с отзывиками. Нужно поднять рейтинг и изменить оценку на основных ресурсах отзывниках.

Ищем кандидатов, которые давно этим занимаются. Которые имеют рабочие и старые аккаунты.

Оплата только по факту размещенного отзыва!

Пожалуйста. При подаче заявки, опишите сразу ваши условия сотрудничества и цену!