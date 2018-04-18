Парсер для 3х интернет-магазинов в эксель (excel)

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Необходимо сделать парсер в экселе для 3х интернет магазинов:

elektro ru

etm ru/im

minimaks ru

Основной регион - Красноярск.

Необходимо парсить следующие данные:

-Артикул

-Наименование

-Цена интернет магазина

-Цена в розницу

-Кратность упаковки

-Кол-во в городе

-Кол-во в регионах

Ориентировочный пример файла во вложении.

Некоторые ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия:

-позиции с одинаковым артикулом не должны задваиваться-в одном из интернет магазинов у товаров производителя Jazzway, артикул указан без точки вначале. Во всех остальных магазинах с точкой. Для таких позиций нужно проставлять точку вначале, чтобы они не задваивались

-парсер нужен в Эксель, чтобы я мог им воспользоваться в любое время САМОСТОЯТЕЛЬНО через макрос(либо другой механизм)

Просьба сразу описать механизм работы парсера согласно моих условий.

6 лет назад
dashka94
Дария 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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