Требуется структурно расписать медицинскую тематику - паразиты (многоклеточные животные и простейшие, вирусы, бактерии и грибы, живущие за счет своего хозяина и во вред последнего) виды, названия, заболевания, лекарства и т.д. Все что связано с темой. Пример структуры, некоторые наработки вышлю исполнителю/кандидату. Пожалуйста, ...