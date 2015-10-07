Необходимо сделать парсер в экселе для 3х интернет магазинов: elektro ru etm ru/im minimaks ru Основной регион - Красноярск. Необходимо парсить следующие данные: -Артикул -Наименование ...
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать спецификацию на оборудование IEK согласно прикрепленным схемам. Пример оформления спецификации прикрепилаМашиностроение7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист по bitrix для интернет магазина электротехники. Если вы ранее не работали с bitrix, просьба не писать! Необходимые навыки: - знания по обмену каталога bitrix - 1C. - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно написать 10 статей на тему электрики Стоимость 30 руб/1000 знаков без пробелов Статья в среднем 5-7к знаков. Интересуют рерайтеры, которые будут знать о чем пишут, разбираться в теме т.е. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется структурно расписать медицинскую тематику - паразиты (многоклеточные животные и простейшие, вирусы, бактерии и грибы, живущие за счет своего хозяина и во вред последнего) виды, названия, заболевания, лекарства и т.д. Все что связано с темой. Пример структуры, некоторые наработки вышлю исполнителю/кандидату. Пожалуйста, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $65
Статья в среднем 6000 символов Оплата 50 рублей за одну статью Ваши обязанности: 1. Поиск авторов 2. Заказ статьи по ТЗ 3. Проверка статьи по ТЗ 4. Отправка на ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно наполнить сайт статьями (>400 шт). Тема: электрика (электрооборудование, электромонтаж, освещение) Рерайт должен быть структурированный, грамотный, уникальный и с нескольких источников. Стоимость 30руб / 1000 знаков без пробелов ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно написать 5 статей по медицинской тематике (заболевание спины) Стоимость 30руб/1000 знаков без пробелов Статья в среднем 5-7к знаков. Первым делом хочу попросить вас, написать тестовое задание, оно, конечно же, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно написать 5 статей по медицинской тематике (заболевание спины). Рерайт должен быть структурированный, грамотный, уникальный и с нескольких источников. Остальные условия будут в ТЗ. Стоимость 30руб/1000 знаков без ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Статья примерно на 6к знаков, про заболевание спины. (страшных картинок в этой теме нету) Стоимость 30 рублей. + бонус за работу (см.ниже) Нужно поместить на каждый "экран" визуальный ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуется грамотный и ответственный рерайтер, желательно с медицинским образованием. Стоимость 1000 знаков без пробелов = 30руб. В день 1-2 текста. Рерайт должен быть структурированный и с нескольких источников. ...Копирайтинг104 заявкиЗакрыт10 лет назад