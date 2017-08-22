Инженер для составления спецификаций по схемам на оборудовании IEK

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт7 заявок264 просмотра

Нужно сделать спецификацию на оборудование IEK согласно прикрепленным схемам.

Пример оформления спецификации прикрепила

8 лет назад
dashka94
Дария 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров