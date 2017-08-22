Инженер для составления спецификаций по схемам на оборудовании IEK

История такая. Был грузовой эвакуатор (шасси+сама установка с подъемным механизмом). Сейчас установка снята с шасси. Требуется произвести аналогичную установку, чтобы разместить опять на шасси. Посадочные и габаритные размеры установки будут предоставлены. Гидроцилиндры, ...