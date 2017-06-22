Необходимо разработать и изготовить станок для намоткинитью объектов тороидальной формы, используя существующие станки для намотки тора-трансформатора. При разработке обязательно нужно предусмотреть обеспечение натяжения нити и возможность изготовления торов разных диаметров. Работа должна ...
Услуги инженера-конструктора
Требуются услуги инженера-конструктора для изготовления проэктно-технической документации сельхозмашин
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