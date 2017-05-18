Курсовая Проект электропечи

МашиностроениеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Курсовая работа на тему: Проект электропечи с>   кольцевым подом для нагрева заготовок перед штамповкой из стали..

7 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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