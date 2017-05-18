Курсовая Проект электропечи

Добрый день! Необходимо сделать документацию КС-2 и КС-3 по выполненным электромонтажным работам. Подробности: В нашем офисе подрядчиком были проведены электромонтажные работы (разводка электросети и освещения по офису) и работы по разводке СКС. Работы были выполнены в полном ...