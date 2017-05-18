Нужно создать аналог 10 фyтoвoгo кoнтeйнepa. Предназначение – складской бoкc для хpaнeния вeщeй, оборудованный электронными системами. Большую часть времени он будет стоять под открытым небом, необходим максимальный срок службы и хорошая защита от коррозии.

Он не объязательно должен обладать такой же грузоподъемностью, но необходимо, тобы его можно было перевести с вещами до 3-4 тонн. И необходимо, чтобы для него не требовалось фундамента или ровного основания, чтобы его можно было поставить на шпалы или что-то подобное и даже если его перекосит, то двери должны открываться и он не должен разваливаться.

Пожелания:

Наличие вентиляции для удаления конденсата

Ворота секционные или жалюзи с электроприводом

Модуль пожаротушения

Датчики открывания-закрывания дверей

Замок с автоматическим запиранием (электромеханический замок)

Светодиодная подсветка

Прозрачный потолок/частично прозрачный потолок

Оцинкованный металл или негорючая краска

Складные полки на стенах

Электропроводка, легко подключаемая снаружи (просто розетка или вилка водонепроницаемая – легко подключить и отключить)

Датчик температуры, влажности и возможно еще какие-либо датчики дополнить.

Замок и все датчики должны выводиться на модуль управления, один для 10-20 бoкcoв, чтобы удаленно через интернет можно было считывать эти параметры а также управлять запиранием замка.

Более подробная информация в личном общении.