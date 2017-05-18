Нужен расчет фундаментной плиты (разрезная и не разрезная) + Лира или SCAD (многоэтажное здание с подземной парковкой). Раздел оснований и фундаментов. Объем: 2 листа А1 с результатами расчета, пз. Крайний срок 12.06.2017 Результаты расчетов в ЛИРЕ или SCAD (графика) ...
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Нужно создать аналог 10 фyтoвoгo кoнтeйнepa. Предназначение – складской бoкc для хpaнeния вeщeй, оборудованный электронными системами. Большую часть времени он будет стоять под открытым небом, необходим максимальный срок службы и хорошая защита от коррозии.
Он не объязательно должен обладать такой же грузоподъемностью, но необходимо, тобы его можно было перевести с вещами до 3-4 тонн. И необходимо, чтобы для него не требовалось фундамента или ровного основания, чтобы его можно было поставить на шпалы или что-то подобное и даже если его перекосит, то двери должны открываться и он не должен разваливаться.
Пожелания:
Наличие вентиляции для удаления конденсата
Ворота секционные или жалюзи с электроприводом
Модуль пожаротушения
Датчики открывания-закрывания дверей
Замок с автоматическим запиранием (электромеханический замок)
Светодиодная подсветка
Прозрачный потолок/частично прозрачный потолок
Оцинкованный металл или негорючая краска
Складные полки на стенах
Электропроводка, легко подключаемая снаружи (просто розетка или вилка водонепроницаемая – легко подключить и отключить)
Датчик температуры, влажности и возможно еще какие-либо датчики дополнить.
Замок и все датчики должны выводиться на модуль управления, один для 10-20 бoкcoв, чтобы удаленно через интернет можно было считывать эти параметры а также управлять запиранием замка.
Более подробная информация в личном общении.
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