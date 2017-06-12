Расчет фундаментной плиты + SCAD

Добрый день! Необходимо сделать документацию КС-2 и КС-3 по выполненным электромонтажным работам. Подробности: В нашем офисе подрядчиком были проведены электромонтажные работы (разводка электросети и освещения по офису) и работы по разводке СКС. Работы были выполнены в полном ...
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Нужен расчет фундаментной плиты (разрезная и не разрезная) + Лира или SCAD (многоэтажное здание с подземной парковкой).
Раздел оснований и фундаментов.
Объем: 2 листа А1 с результатами расчета, пз.
Крайний срок 12.06.2017
Результаты расчетов в ЛИРЕ или SCAD (графика) должны быть как выгрузка, а не скриншот.
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