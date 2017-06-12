Расчет фундаментной плиты + SCAD

МашиностроениеЗакрыт1 заявка203 просмотра
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Нужен расчет фундаментной плиты (разрезная и не разрезная) + Лира или SCAD (многоэтажное здание с подземной парковкой).

Раздел оснований и фундаментов.

Объем: 2 листа А1 с результатами расчета, пз.

Крайний срок  12.06.2017 

Результаты расчетов в ЛИРЕ или SCAD (графика) должны быть как выгрузка, а не скриншот.

7 лет назад
magazins
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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