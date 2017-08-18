Цель проектирования: операторский кран.

Длина вылета стрелы- 8 метров.

На имеющийся штатив, устанавливается узел крана, который должен иметь свободное горизонтальное вращения . На узел горизонтального вращения, устанавливается штанга, на которой крепится узел вертикального вращения. К узлу вертикального вращения крепится стрела длинной вылета 8 метров и ~ 1,5 метра для противовеса. Труба состоит из отдельных деталей длинной не более 1,5 метров. На коротком конце крепятся противовесы( противовесом будут являться блины от гантель). На длинном конце крепится узел подвеса камеры, который должен быть всегда в горизонтальном положении при любом движении крана. Для компенсации веса камеры и веса длинной части стрелы необходимо предусмотреть возможность компенсации с помощью тросов. Так же, должны быть предусмотрены горизонтальные тросы для компенсации боковых движений. На кран будет устанавливаться камера весом 2,5 килограмма. Камера крепится с помощью специальных сланцев. Может использоваться 2 варианта камер: 700 грамм и 2,5 килограмма. Вес крана без штатива, грузов и камеры должен быть не более 15 килограмм. Заложенные материалы должны быть доступны для покупки и недороги.

Прикладываю фотографии и видео кранов промышленного исполнения:

Видео:

https://m.vk.com/video1939947_456239070?list=6d9ed4b83f398ffa8c&from=wall-149470445_81

Фото:

https://yadi.sk/d/fRxXhrlA3NesaS

Срок - до конца октября.

Стоимость от вас.