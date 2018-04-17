Заверстать недостающие логотипы на страницу.

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки145 просмотров
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https://goo.gl/N1Z1Nu

найти и заверстать туда недостающие логотипы с баннера: во вложении.

Дополнительно, к тому что есть на баннере нужно добавить:

1- В категории интернет магазины: Утконос, Озон, Ашан, Я Любимый , Перекресток .

2- К баннерам магазинов добавить : Перекресток Экспресс, Верный , Я Любимый , Норман, Еврошоп, Новый Свет.

6 лет назад
tat1ana1985
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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