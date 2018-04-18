Добавление товаров на сайт

Добавляться и собирать конакты. Пиште сколько хотите за 1 контакт с скрином (пруф что данные с того места). нужно состаивть базу инвестров линкед-ина
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Работаем в компании, у нас есть сайты. Товар приходит примерно, один раз в три дня. Приходит сразу позиций 20. Из этих товаров, на сайте есть какая то часть. Если товара который пришел нет на сайте, его нужно добавить. Пока вы не знаете ассортимент, то буду помогать ну и поиск по сайту, когда разберетесь, будет проще. Скину ТЗ в скайп. 20 рублей за одну позицию
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