Опыт работы по управлению контентом сайтов: с 2012 г. Высшее образование (СПбГУП).
Наполнение сайтов:
Интернет - магазины, каталоги товаров, маркетплейсы, тексты для карточек товаров, информационные статьи.
Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова. Придерживаюсь правила - уникальность каждого материала - 100%.
CMS, с которыми знакома:
Joomla - WordPress - CS-Cart - OpenCart - 1С-Битрикс - ShopScript.
Быстро освою любую другую систему управления содержимым сайта.
Хорошо знаю специфику:
компьютерной техники - компьютерных игр - бытовой техники - музыкальных инструментов - строительного инструмента - строительных материалов - видеонаблюдения.
SEO-оптимизация.
Работы по внешней оптимизации:
1. Анализ конкурентов;
2. Регистрация в каталогах организаций;
3. SERM - работа с репутацией в сети, вытеснение негативной информации о компании;
Работы по внутренней оптимизации:
1. Анализ контента;
2. Расширение семантического ядра сайта;
3. Сбор и кластеризация запросов;
4. Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы — тексты и мета-теги;
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Грамотность (русский язык), английский язык (уровень B1 intermediate), HTML и CSS, Photoshop.
Соблюдаю дедлайны.
На связи с заказчиком с 9:00 до 19:00 (по будням), в выходные с 11:00 или по договоренности.
Предпочтение отдаю постоянной занятости!
Оплата - Юмани.
Портфолио
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