nat_z83

Наталья Захаренко nat_z83

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
20 дней назад
Контент - менеджер: Наполнение сайтов. SEO - Копирайтинг. SEO-оптимизация. SERM - работа с репутацией в сети.

Опыт работы по управлению контентом сайтов: с 2012 г.  Высшее образование (СПбГУП).

Наполнение сайтов:

Интернет - магазины, каталоги товаров, маркетплейсы, тексты для карточек товаров, информационные статьи.

Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова. Придерживаюсь правила - уникальность каждого материала - 100%.

CMS, с которыми знакома

Joomla - WordPress - CS-Cart - OpenCart - 1С-Битрикс - ShopScript.

Быстро освою любую другую систему управления содержимым сайта.  

Хорошо знаю специфику:

компьютерной техники - компьютерных игр - бытовой техники - музыкальных инструментов - строительного инструмента - строительных материалов - видеонаблюдения.

SEO-оптимизация.

Работы по внешней оптимизации:

1. Анализ конкурентов;

2. Регистрация в каталогах организаций;

3. SERM - работа с репутацией в сети, вытеснение негативной информации о компании;

Работы по внутренней оптимизации:

1. Анализ контента;

2. Расширение семантического ядра сайта; 

3. Сбор и кластеризация запросов;

4. Оптимизация существующих страниц под поисковые запросы — тексты и мета-теги;

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Грамотность (русский язык), английский язык (уровень B1 intermediate), HTML и CSS, Photoshop.﻿

Соблюдаю дедлайны.

На связи с заказчиком с 9:00 до 19:00 (по будням), в выходные с 11:00 или по договоренности.

Предпочтение отдаю постоянной занятости! 

Оплата - Юмани.

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Отзывы заказчиков

volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написание текстов (отзывов) и размещение
Все великолепно и грамотно! Спасибо!
Отличный заказчик. Всегда на связи, все вопросы оперативно решаются. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
GaliulinYar
Ярослав 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Разместить объявления на онлайн досках
Все очень быстро. Качество работы впечатляет. По цене все очень хорошо. Однозначно рекомендую и сам буду обращаться не раз!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата вовремя согласно договоренностей. Однозначно рекомендую к работе)
Ответный отзыв
luzh1n
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$96
10 баллов
7 лет назад
Написать и опубликовать отзывы на различных сайтах.
Наталья, задав минимум вопросов, очень четко поняла поставленную задачу и приступила к выполнению задания в тот же день, когда её выбрали исполнителем. Форму и порядок оплаты согласовали без лишних споров, чтобы всем было удобно и безопасно. Работа была выполнена в оговоренный срок. По окончанию, нам был предоставлен подробный отчет о проделанной работе. Рекомендуем Наталью, как ответственного исполнителя, хорошо понимающего что от него хотят.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ. Оплата в срок. Буду рада еще поработать)
Ответный отзыв