Наталья, задав минимум вопросов, очень четко поняла поставленную задачу и приступила к выполнению задания в тот же день, когда её выбрали исполнителем. Форму и порядок оплаты согласовали без лишних споров, чтобы всем было удобно и безопасно. Работа была выполнена в оговоренный срок. По окончанию, нам был предоставлен подробный отчет о проделанной работе. Рекомендуем Наталью, как ответственного исполнителя, хорошо понимающего что от него хотят.