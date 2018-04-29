Добавление материалов на сайты dle

Нужен человек который с легкостью без ошибок сможет добавлять материалы на сайты с движком DLE.

Например - lichniekabineti.ru

Тексты буду предоставлять,

а данные под заголовком "Контакты компании" и фотографии сайта нужно будет делать Вам!

+ если сможете писать и добавлять свои тексты - пожалуйста!

Инструкции предоставлю при подробном обсуждении!