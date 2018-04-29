Добавление материалов на сайты dle

На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для оформления 30 статей. В обязанности входит: • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор картинок и видео. Средний размер статьи 7000 символов.Оплата 40 руб./статья. Подробное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который с легкостью без ошибок сможет добавлять материалы на сайты с движком DLE.
Например - lichniekabineti.ru
Тексты буду предоставлять,
а данные под заголовком "Контакты компании" и фотографии сайта нужно будет делать Вам!
+ если сможете писать и добавлять свои тексты - пожалуйста!
Инструкции предоставлю при подробном обсуждении!
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