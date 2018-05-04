Требуется наполнить товарами сайты Опенкарт, МодХ

Требуется наполнить товарами сайты на:

Опенкарт 1.5

Опенкарт 2

Мод Х

Работы ориентировочно на 4 дня, начинать нужно 5.05 с утра, работать в воскресенье тоже нужно

ЖДем откликов от контент-менеджеров, хорошо знающих эти системы управления

Пожалуйста, указывайте в отклике, за какую сумму в час вы работаете

Сколько товаров в час можете добавлять: с опциями размеров и цветов/без опций (только картинка, описание, цена)