Оформить 30 статей на сайте

Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид https://goo.gl/f9kQHw.

Вам будет нужно:

выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);

сделать таблицу;

вставить ссылки и видео;

добавить картинки и т.д.

Вы должны:

быть уверенным пользователем движка Вордпресс;

хорошо разбираться в html;

иметь базовые навыки работы с фотошопом (ресайз картинок, наложение водяных знаков. если не умеете - я объясню, тут нет ничего сложного).

Есть подробное видео с полным процессом оформления статьи, если что-то будет непонятно, объясню. В примечании обязательно указывайте примерную стоимость оформления одной такой статьи.