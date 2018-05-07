Оформить 30 статей на сайте

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки448 просмотров
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Нужен контент менеджер для оформления статей на сайте. Все статьи будут иметь подобный вид https://goo.gl/f9kQHw.

Вам будет нужно:

  • выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);
  • сделать таблицу;
  • вставить ссылки и видео;
  • добавить картинки и т.д.
Вы должны:

  • быть уверенным пользователем движка Вордпресс;
  • хорошо разбираться в html;
  • иметь базовые навыки работы с фотошопом (ресайз картинок, наложение водяных знаков. если не умеете - я объясню, тут нет ничего сложного).
Есть подробное видео с полным процессом оформления статьи, если что-то будет непонятно, объясню. В примечании обязательно указывайте примерную стоимость оформления одной такой статьи. 
6 лет назад
danil3000
35 летКипр
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад